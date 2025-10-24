به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس هیات دو و میدانی شهرستان بیضا گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقه دو در ۲ ماده ۸۰۰ و ۶۰۰ متر استقامت در رده سنی خردسالان در این شهرستان برگزار شد.

مهدی زارع مویدی افزود: در ماده ۸۰۰ متر آرمان بنیادی، امیرعلی امیری و رامین زارع مویدی، در ماده ۶۰۰ متر سینا بانشی، سید محمد جواد زارع مویدی و محمد حسین عریانی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.

رییس هیات دو و میدانی شهرستان بیضا بیان کرد: در پایان این دوره از مسابقات به نفرات برتر حکم و جوایزی اهدا شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.