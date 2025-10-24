وزیر جهاد کشاورزی در سفر به بم گفت: مقابله با آفت مخرب «سوسک حنایی خرما» به طور جدی در حال پیگیری وتحقیقات تخصصی در این زمینه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، وزیر جهاد کشاورزی در سفربه بم و بخش دهبکری، ضمن دیدار مستقیم با کشاورزان و روستاییان منطقه، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت و گفت: هرچند موضوعات و چالش‌های موجود پیش‌تر توسط نماینده مردم و استاندار کرمان به‌صورت کامل منتقل شده بود، اما شنیدن دغدغه‌ها از زبان خود کشاورزان لطف دیگری دارد و تصمیمات لازم برای رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ می‌گردد

غلامرضا نوری قزلجه درباره برنامه‌های وزارتخانه جهادکشاورزی برای مقابله با آفت مخرب «سوسک حنایی خرما» گفت: این موضوع به طور جدی توسط سازمان حفظ نباتات در حال پیگیری است و تحقیقات تخصصی در این زمینه ادامه دارد

وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: امیدواریم به زودی راهکار‌های فنی نهایی برای کنترل و ریشه‌کنی کامل این آفت ارائه و تهدید جدی برای نخل‌های منطقه برطرف شود.

شهرستان بم به عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات استراتژیک کشاورزی در استان کرمان، به‌ویژه در تولید خرما، مرکبات و محصولات گلخانه‌ای، نقشی برجسته ایفا می‌کند.