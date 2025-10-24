پخش زنده
امروز: -
نیروهای مسلح ونزوئلا رزمایش نظامی گستردهای با عنوان «دفاع ساحلی استقلال ۲۰۰» را در هشت ایالت ساحلی مهم این کشور آغاز کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ این مانور نظامی که از روز گذشته آغاز شده، با هدف اعلامی ارتقای سطح آمادگی ملی در برابر تهدیدهای مداخله نظامی خارجی و با همکاری مشترک ارتش، نیروهای پلیس و شبهنظامیان مردمی در حال برگزاری است.
ایالتهای کلیدی مانند لاگوایرا (نزدیک پایتخت)، کارابوبو (میزبان تأسیسات نفتی و بنادر مهم) و زولیا (هممرز با کلمبیا و دارای منابع عظیم نفتی) در این رزمایش مشارکت دارند.
مقامات ونزوئلایی اعلام کردهاند این رزمایش شامل استقرار یگانهای توپخانه، سامانههای پدافند هوایی و ایجاد نقاط دیدهبانی و دفاعی در امتداد سواحل راهبردی این کشور است.
این مانور نظامی در شرایطی برگزار میشود که دولت نیکلاس مادورو همواره آمریکا و متحدانش را به تلاش برای بیثباتسازی و برنامهریزی برای مداخله در این کشور متهم میکند. این رزمایش به عنوان نمایشی از قدرت و پیامی بازدارنده به هرگونه تهدید خارجی تلقی میشود.