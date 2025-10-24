

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، یک تیم کارشناسی ارشد از سازمان حفظ نباتات کشور و مدیریت جهادکشاورزی طبس در نخلستان‌های روستای اصفهک، حضور یافتند تا باغات این روستا را رصد و پایش کنند.

در این بازدید به صورت چهره به چهره با نخلداران جلسه گذاشته شد و دستورالعمل‌های فنی لازم برای کنترل، ردیابی و پیشگیری از گسترش آفت به نخلداران آموزش داده شد.

همچنین توافق شد که مدیریت حفظ نباتات استان، با سرعت و اولویت بالا، تمامی سموم و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مقابله‌ای را در اختیار کشاورزان قرار دهد.



شهرستان طبس هزار و ۵۰۰ نخل دار دارد.