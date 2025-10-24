سرپرست سفارت ایران در کابل :
پیگیری دیپلماتیک برای توافق با افغانستان برای منابع آبی مشترک هریرود
سرپرست سفارت ایران در کابل گفت: نیازمند توافقی با افغانستان برای منابع آبی مشترک هریرود هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، علیرضا بیکدلی دیشب در حاشیه اختتامیه دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد افزود: در حوزه منابع آبی هیرمند در سیستان و بلوچستان نیز چون قراردادی برای بهره برداری مشترک در سال ۱۳۵۱ منعقد شده، بیشتر تمرکزمان بر اجرای این قرارداد است.
سرپرست سفارت ایران در کابل اظهار داشت: رسیدگی به رژیم حقوقی رودخانههای مرزی از طرفی به وزارت خارجه به عنوان مسئولیت ذاتی واگذار شده است و در سفارت خانهها کار توسط کارشناسان آبهای مرزی پیگیری میشود.
بیکدلی ادامه داد: در عین حال وزارت نیرو هم نمایندهای برای بررسی منابع آبی مشترک کشور دارد و در هفته پیش رو هیئتی متشکل از مدیرکل آبهای مرزی وزارت نیرو و رئیس اداره مرزها و دیگر مسئولان مرتبط در وزارت خارجه برای بررسی منابع آبی مشترک و حقابهها راهی کابل میشوند.
وی گفت: وظیفه ما دیپلماسی است تا با گفتوگو، طرف مقابل را متقاعد میکنیم که کشور حاضر در بالا دست منبع آبی مشترک، به لحاظ حقابه تاریخی، هم برای شرب پایین دست و هم برای حقابهها و مسائل زیست محیطی مسئولیتی دارد که در حقوق بین الملل نیز بر آن تاکید شده است.
سرپرست سفارت ایران در کابل با انتقاد از پیگیری نشدن موضوع حقابه هریرود در سالهای قبل پیگیری ادامه داد: در دوره کنونی افغانستانیها پاسخی برای پرداخت نشدن به موضوع حقابه دادهاند و پیش از آن در زمان دولت حامد کرزای و قبل از آن نیز دولتهای مختلف در افغانستان دلایلی مانند مشکلات داخلی و ناامنی را برای این امر مطرح کرده بودند.
وی گفت: البته این موضوعات و اختلافات در زمینه منابع آبی با افغانستان فقط در حوزه ایران نیست بلکه در حوزه آبی پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی هم این اختلافات وجود دارد.
سرپرست سفارت ایران در کابل خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه مطالعاتی برای سدسازی بر منابع آبی مشترک با پاکستان همسایه شرقی انجام شده از جمله برای رودخانهها و منابع آبی «کنر» بحثهایی مطرح است.
بیکدلی خاطر نشان کرد: بخشی از مشکلاتی که در حوزه منابع آبی در افغانستان ایجاد شده به خاطر افزایش جمعیت این کشور است، نرخ رشد جمعیت افغانستان بالاست و از طرفی سبک زندگی و کشاورزی آنها و آبیاریها سنتی است که این دو موضوع دست اندازی به منابع آبی را در افغانستان دوچندان کرده است و باعث شده است به پایین دست رودخانههای مرزی آب کمتری برسد.
وی گفت: با توجه به اینکه مصرف آب در افغانستان بالا میرود، مساله آبهای مشترک موضوعی است که دقت و توجه بیشتری میخواهد.
خراسان رضوی درمجموع ۸۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکمنستان (۵۳۵ کیلومتر) و افغانستان (۳۰۰ کیلومتر) دارد که نیمی از آنها مرز رودخانهای است و در این میان رودخانه هریرود به طول حدود ۱۵۰ کیلومتر به عنوان مرز طبیعی و مشترک ما با کشور افغانستان تعیین شده است.