به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،استاندار کرمانشاه با تأکید بر رفع موانع تولید و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی گفت: این واحد صنعتی می‌تواند با احیای ظرفیت‌های خود دوباره به یکی از برندهای شاخص صنعت نساجی کشور تبدیل شود حبیبی استاندار کرمانشاه با همراهی حجت الاسلام‌احمدی نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استانداری، فرماندار و امام جمعه هرسین و جمعی از مدیران استانی در راستای بازدیدهای هفتگی از واحدهای صنعتی و تولیدی و برگزاری جلسات ستاد تسهیل در محل واحدها، امروز پنج‌شنبه از کارخانه تولید پارچه کرپ ناز بازدید کرد و ضمن تقدیر از تلاش مدیران و کارکنان این واحد صنعتی، بر ضرورت پشتیبانی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای رفع موانع تولید تأکید کرد. وی با بیان اینکه «کرپ ناز» یکی از برندهای صاحب‌نام کشور در حوزه تولید پارچه است، گفت: این مجموعه از ظرفیت‌های قابل توجهی در صنعت نساجی برخوردار است، اما در حال حاضر کمتر از پنجاه درصد توان خود را فعال کرده است لذا تلاش ما این است با همکاری مدیران اقتصادی، سیستم بانکی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و حوزه مالیاتی، موانع فعالیت این واحد برطرف شود تا شاهد بازگشت آن به اوج تولید باشیم. مدیر ارشد استان گفت: در این بازدید که با حضور اعضای کارگروه اقتصادی، مدیران سیستم بانکی، دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله برق و گاز، و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی انجام شد، مشکلات واحد در زمینه تأمین نقدینگی، تسهیلات بانکی، مسائل مالیاتی و حمایت‌های اداری مورد بررسی قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که پس از این بازدید برگزار خواهد شد، تصمیمات عملی برای حمایت از این کارخانه و تقویت توان تولیدی آن اتخاذ می‌شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در منطقه فراهم شود. دکتر حبیبی در پایان تصریح کرد: با هم‌افزایی میان نهادهای اقتصادی، خدمات‌رسان و مالیاتی، امیدواریم موانع پیش‌روی تولید برطرف شود و کارخانه کرپ ناز به جایگاه واقعی خود در صنعت نساجی کشور بازگردد و دغدغه ما تنها حمایت از تولید و اشتغال است و در این مسیر، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.