به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،حجت‌الله شهبازی گفت: طی دهه گذشته با توجه به بحث الگوی کشت و از طرفی محدودیت منابع آبی، ارزآوری محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی، موضوع کشت پسته در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان همدان قرار گرفته است.

وی سطح زیر کشت باغات پسته استان همدان را ۴۰۳ هکتار بیان کرد و افزود: از این مقدار حدود ۷۶ هکتار آن به باردهی رسیده و ۳۲۷ هکتار آن هنوز بارور نیست و امسال بر اساس پیش‌بینی، از سطح ۷۶ هکتار باغ‌های بارور پسته استان همدان، برداشت این محصول از ۴۰ تُن عبور خواهد کرد که این مقدار تولید در استان بی‌سابقه بوده است.

شهرستان نهاوند با ۱۶۲ هکتار سطح باغ‌های پسته رتبه نخست استان همدان را دارد و برداشت و تولید امسال ۱۳ تُن محصول قابل پیش‌بینی است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان تصریح کرد: شهرستان ملایر با ۱۱۰ هکتار باغ‌های پسته رتبه دوم را از نظر بیشترین میزان سطح باغات پسته این استان دارد که از این مقدار سطح ۳۴ هکتار آن بارور و ۷۵ هکتار غیر بارور است و تولید ۱۷ تُن محصول از سطح باغ‌های بارور آن قابل پیش‌بینی است.

او گفت: سومین شهرستان استان همدان از نظر بیشترین سطح باغ‌های پسته، تویسرکان با ۳۸ هکتار باغ پسته است که کمتر از یک درصد از باغ‌های پسته استان را به خود اختصاص داده و سه هکتار آن بارور و ۳۵ هکتار آن غیر بارور بوده و براساس پیش‌بینی‌ها از سطح باغ‌های بارور آن در سال‌جاری ۲ تُن پسته قابل برداشت است.