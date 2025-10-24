به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر اجرایی این مراسم گفت: این شب شعر با حضور ادیبان و شاعران پیشکسوت و صاحب نام کشوری از جمله دکتر علیرضا قزوه و دکتر محمود اکرامی فر برگزار شد.

اسماعیل باری افزود: شب شعر عقیق سبز بینالود در قالب برنامه‌های فرهنگی مراسم روز شهر بار و با استقبال خوب مردم فرهنگ دوست این شهر برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مراسم بیش از ۴۰ شاعر خوش قریحه نیشابوری و نیز شاعرانی از شهر بار، اشعار مختلف آیینی، گویش محلی و کلاسیک خود را با موضوع شهر بار، امام مهربانی هاو ایران خواندند.