سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در غزه تاکید کرد: این جنبش بر تعهد خود به جزئیات توافق آتش بس که با تلاش میانجیها حاصل شده است، پایبند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حازم قاسم در مصاحبه با الجزیره با بیان اینکه ما از اشغالگران میخواهیم که به تعهدات خود به ویژه توقف تجاوزات هوایی، رفع محاصره و ورود کمکها عمل کنند، افزود: حماس مشتاق دستیابی به توافق ملی فلسطینی برای حل و فصل تمامی مسائل باقیمانده مربوط به شکل حکومت در غزه پس از جنگ است.
وی همچنین از سخنان دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در مورد آتش بس و مخالفت با الحاق کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و آن را در راستای منافع توافق آتشبس دانست.
قاسم در پایان، موضع آمریکا در مخالفت با الحاق کرانه باختری به رژیم اسرائیل را مثبت ارزیابی کرد.
رئیس جمهور آمریکا پیشتر در مصاحبه با مجله تایم آمریکا اظهار کرد: الحاق کرانه باختری رخ نخواهد داد، زیرا من به کشورهای عربی وعده دادهام که چنین چیزی اتفاق نمیافتد.
ترامپ تصریح کرد که اگر رژیم اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه کند، تمام حمایت آمریکا را از دست خواهد داد.