پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مردم استان یزد در ابتلا به سرطان روده بزرگ رتبه سوم را در کشور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمود نوری شادکام در سمینار علمی بیماری التهاب روده افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد آمادگی خود را برای پذیرش و همکاری در هرگونه طرح و برنامهای از طرف انجمن کبد و گوارش کشور و سایر استانهای کشور برای کاهش ابتلای مردم استان به سرطان روده بزرگ اعلام میکند.
سمینار علمی یک روزه التهاب روده با حضور رئیس و اعضای انجمن کبد و گوارش ایران و فوق تخصصهای کبد و گوارش استانهای تهران، اصفهان، یزد و کرمان به میزبانی گروه آموزشی کبد و گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.