معاون صنایع‌دستی کشور بر ضرورت تشکیل اتحادیه صادرکنندگان صنایع دستی با هدف فروش محصولات صنایع‌دستی، تجاری‌سازی و صادرات آنها تاکید کرد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مریم جلالی با تاکید بر ایجاد مراکز چندمنظوره در کارگاه‌های صنایع‌دستی گفت : کارگاه‌های صنایع‌دستی، می‌تواند به یکی از مراکز گردشگری تبدیل شود تا مردم بتوانند به‌صورت گروهی از آن بازدید کنند به این ترتیب که امکان بازدید مردم از کارگاه‌ها فراهم و در کنار آن خدماتی مانند کافی‌شاپ، رستوران سنتی و ... ایجاد شود.

وی افزود : در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری ، عدد قابل توجهی برای حوزه صنایع‌دستی دیده شده است، با پرداخت این تسهیلات ما از تشکل‌ها، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم و امیدواریم این حمایت و همراهی نهاد‌های مختلف به صورت همگرا زمینه توسعه کمی و کیفی صنایع دستی را فراهم کند .

معاون صنایع‌دستی کشور همچنین در بازدید از کارگاه‌های اشتغال زایی بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی در محل زندان ارومیه ، با دعوت از بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی برای حضور فعال در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی سطح کشور گفت: در این نمایشگاه‌ها غرفه رایگان برای عرضه محصولات صنایع‌دستی زندانیان داده می‌شود تا این کار باعث ایجاد انگیزه در آنها شده و زمینه اشتغال‌شان فراهم شود.

مریم جلالی افزود : در عرصه صنایع‌دستی، ما کودک کار نداریم بلکه همه آنها کودک خلاق صنایع‌دستی بوده و می‌توان از آنها هم برای فعالیت در حوزه استفاده کرد.

وی گفت : برای اشتغال و رونق صنایع‌دستی باید یک سیاست ترکیبی را در پیش گرفت و از ظرفیت سمن‌ها نیز استفاده کرد، در واقع نگاه اجتماعی و فرهنگی در کنار نگاه اقتصادی هم مد نظر بگیرد.