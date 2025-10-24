پخش زنده
با دستور رئیسجمهور، همکاری ایران و آکادمی علوم چین در حوزه آب و محیطزیست وارد مرحله اجرایی شد و تالاب صالحیه–الهآباد بهعنوان پایلوت این همکاری مشترک مورد تأیید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،در پی مستندسازی فنی و کارشناسی دبیرخانه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار و مکاتبه رسمی سازمان برنامه و بودجه با ریاستجمهوری، طرح مشترک احیای تالاب صالحیه با هدف مهار کانونهای فعال گردوغبار، بهبود رژیم هیدرولوژیکی تالاب و ارتقای معیشت جوامع محلی وارد فاز اجرایی شد.
رئیسجمهور ، این اقدام را «مناسب و ضروری» دانست و بر تسریع روند همکاریهای مشترک تأکید کرده است.
بر اساس این دستور، اجرای طرح احیای تالاب صالحیه در چارچوب همکاریهای ایران و آکادمی علوم چین و با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست تسریع خواهد شد.
صدیقه ترابی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن اشاره به اهمیت این اقدام گفت:نتیجه پیگیریهای مستمر سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد ملی گردوغبار و حمایت سازمان برنامه و بودجه، زمینهساز انسجام اجرایی در مسیر احیای تالابها و مقابله با گردوغبار است. این همکاری با بهرهگیری از تجربه طرف چینی، میتواند ضمن کاهش پیامدهای اقتصادی و بهداشتی گردوغبار، تابآوری سرزمین را ارتقا دهد.
بهزاد رایگانی، دبیر ستاد ملی گردوغبار نیز درباره محورهای همکاری افزود: این طرح در چارچوب تفاهمنامه سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه تهران و آکادمی علوم چین، شامل مدیریت یکپارچه منابع آب، احیای زیستبومهای تالابی، کشاورزی حفاظتی، مدیریت چرای دام، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و تثبیت کانونهای بحرانی گردوغبار است.
در فاز نخست اجرای طرح احیای تالاب صالحیه–الهآباد، اقداماتی از جمله انسداد زهکشها و بازگردانی آبراههها به طول ۴۰ کیلومتر، ایجاد بادشکنهای زنده و غیرزنده در سطح ۵۰۰ هکتار، اجرای عملیات بیولوژیک و استفاده از مالچهای زیستسازگار در ۷۰۰ هکتار، و توانمندسازی جوامع محلی با اعتباری بالغ بر ۵۲۲ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
در گام بعد، کمیته راهبری مشترک ایران و چین برای تعیین سازوکارهای اجرایی، تأمین مالی چندمنبعی و تدوین بستههای پروژهمحور تشکیل خواهد شد تا از ظرفیتهای بینالمللی و منطقهای حداکثر بهرهبرداری شود.