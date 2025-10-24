به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،

ترفند‌های مؤثر در غلبه بر اضطراب و رها شدن از استرس در دنیای امروز شاید یکی از نیاز‌های همه افراد جامعه باشد. عصبانی شدن چیزی است که برای هرکسی اتفاق می‌افتد. اگرچه ترس از صحبت در اجتماعات یا استرس و اضطراب یک اتفاق طبیعی است، اما بعضی از اضطراب‌ها وقتی زمان می‌گذرد جدی می‌شود. تا کنون شاید ده‌ها راه برای غلبه بر استرس شناخته‌اید، اما روش‌های غیر معمولی هم برای رفع سریع استرس و اضطراب وجود دارد که نتیجه‌ی باور نکردنی دارند.



۱. گوش دادن به موسیقی مناسب:

یکی از گزینه‌های ثابت در راهکار‌های رفع استرس و اضطراب گوش دادن به موسیقی است به خصوص موسیقی آرام بخش که در ذهن و روح شما حس خوبی ایجاد می‌کند، پس برای شروع این مورد را در شرایطی که ذهنتان درگیر اضطراب است فراموش نکنید.





۲. شروع به نقاشی یا رنگ کردن:

هنر درمانی راه دیگری برای مقابله با اضطراب است. نقاشی تاثیرات باورنکردنی روی آرامش ما دارد اگر شما احساس ناراحتی کردید، مداد خود را بردارید و شروع کنید.



۳. مشت زدن به کیسه بوکس:

راه جالب دیگر برای کنترل کردن اضطراب است. مشت زدن به کیسه بوکس برای کاهش استرس مؤثر است و باعث کاهش احساسات بد می‌شود.



۴. تمرکز روی کار‌های روزمره:

احساسات ما، به اشخاص اطراف ما بستگی دارد اگر خانه و آپارتمان ما مرتب باشد، احساس خوبی به شما دست می‌دهد و اگر نباشد برعکس.



۵. یادآوری اتفاقات خوب زندگی:

شما با یادآوری اتفاقات خوش زندگیتان، حس خوبی پیدا خواهید کرد بنابراین از تنش هایتان کم خواهد شد و آماده تغییر یا حرکت مثبت در زندگی هستید.



۶. نفس عمیق کشیدن:

استرس، سیستم عصبی سمپاتیک را فعال می‌کند و سیگنال‌هایی به بدن می‌فرستد که موجب عکس العمل‌های استرسی شدید خواهند شد. هورمون‌های استرس در این عکس العمل آزاد می‌شوند و شما علائم فیزیکی مانند ضربان قلب شدید، نفس‌نفس زدن، سریع نفس کشیدن و گرفتگی عروق را تجربه می‌کنید.



در این زمان با تمام توان هوا را تنفس کرده و کامل آن را خارج کنید تا سیستم عصبی پاراسمپاتیک فعال شود. مغز و سیستم عصبی انسان با دریافت حجم زیادی از اکسیژن هورمون‌هایی مثل آدرنالین را در خون پخش می‌کنند که این هورمون‌ها بر استرس و احساس ناراحتی غلبه می‌کنند.



۷. قدم زدن:

راه رفتن یک نوع ورزش کم خرج، کم خطر و در دسترس است که می‌تواند در غلبه بر استرس مؤثر باشد پس با آرامش و کمترین سرعت ممکن حرکت کرده و به اطراف خود دقت کنید و از طبیعت لذت ببرید.



۸. داشتن خواب کافی:

خواب نامناسب و کمبود خواب بر سلامت جسمانی تاثیر نامطلوب می‌گذارد و اضطراب و استرس را تشدید می‌کند. زمانی که اضطراب دارید، برای خواب کامل ۷ تا ۹ ساعته برنامه ریزی کنید تا میزان اضطراب شما کاهش یابد.



۹. مرتب کردن به هم ریختگی‌های ذهن:

به هم ریختگی جسمی و به هم ریختگی روانی و ذهنی از عوامل ایجاد استرس و اضطراب در افراد است. پس برای اینکه شما دچار به هم ریختگی جسمی و ذهنی نشوید، وقت بگذارید و فضای کاری درهم ریخته و نامرتب خود را مرتب کنید. این کار به شما کمک می‌کند، منطقی فکر کنید و دچار اضطراب نشوید.



۱۰. لبخند زدن:

برای کاهش اضطراب خود لبخند بزنید، زیرا خنده می‌تواند عوارض افسردگی و اضطراب را کاهش دهد، پس برای دور شدن حالت عصبی، چیزی برای خنده پیدا کنید.



۱۱. سپاسگزاری:

برای درمان اضطراب، سپاسگزاری کنید، تا حس قدردانی در تفکرات شما نهادینه شود. این کار سبب می‌شود افکار منفی از شما دور شوند.



۱۲. داشتن تغذیه مناسب:

برای درمان اضطراب تغذیه‌ی مناسب داشته باشید. اضطراب، فعالیت بدن را دچار اختلال می‌کند و سبب کاهش اشتها خواهد شد. برای تامین نیاز‌های بدن، مواد غذایی سرشار از ویتامین B و اُمگا ۳ مصرف نمایید، زیرا این مواد غذایی با سلامت روان ارتباط مستقیمی دارند و اُمگا ۳ عوارض افسردگی و اضطراب را کاهش می‌دهد. مصرف غلات کربوهیدرات دار نیز، میزان سروتونین را تنظیم می‌کنداضطراب، فعالیت بدن را دچار اختلال می‌کند و سبب کاهش اشتها خواهد شد.

۱۳. یوگا: یوگا در کاهش استرس مفید است و می‌تواند روحیه را تقویت کند و مانند یک داروی ضد افسردگی عمل کند و افسردگی و اضطراب و استرس را با تاثیر بر روی سیستم عصبی و واکنش‌های عصبی کاهش دهد.

یوگا میزان کورتیزول، فشار خون و تپش قلب را کاهش داده و با افزایش گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) افت شرایط روحی کاهش می‌یابد.

۱۴. داشتن تفریحات سالم: برای اینکه روحیه شما بهتر شود و بتوانید استرس را از خود دور کنید، با کودک خود و یا خانواده تان به سفر بروید و یا تفریحات سالمی داشته باشید. برای اینکه ذهن خود را خالی کنید یک عصر را با دوستانتان به تفریحات هیجان انگیز بپردازید و بیش از حد تنها نمانید.