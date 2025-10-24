رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی گفت: پنج دهه قلم‌زنی و تلاش خستگی‌ناپذیر استاد محمود حکیمی در مسیر آگاهی‌بخشی به نسل کودک و نوجوان، او را به یکی از ماندگارترین چهره‌های ادبیات معاصر ایران بدل کرد.

علیرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: مرحوم استاد محمود حکیمی از برجسته‌ترین چهره‌های ادبیات کودک و نوجوان ایران بودند که در طول بیش از پنج دهه، با قلمی متعهد و اندیشه‌ای روشن، در تربیت نسل آگاه نقش بسزایی ایفا کردند. آثار ایشان نه‌تنها در میان نوجوانان و جوانان، بلکه در میان عموم مردم نفوذ و ماندگاری ویژه‌ای داشته است.

وی افزود: استاد حکیمی از پیشگامان ادبیات انقلابی و مذهبی در ایران بودند. ایشان از اواخر دهه چهل، با نگارش زندگی صحابی پیامبر (ص) مصعب بن عمیر و کتاب اشراف‌ز قهرمان، سبکی تازه در ادبیات داستانی متعهد پایه‌گذاری کردند؛ سبکی که بعد‌ها در آثاری، چون پیکار سرنوشت، سوگند مقدس، سرود‌های رهایی و فلسطین آزاد می‌شود تداوم یافت و در پرورش روحیه مقاومت و آزادی‌خواهی نسل جوان نقشی مؤثر داشت.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به دوره جدید فعالیت‌های استاد حکیمی پس از انقلاب گفت:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان احساس وظیفه‌ای تازه کردند و به نگارش آثار تاریخی و زندگی‌نامه‌های علمی و فرهنگی پرداختند. مجموعه ۲۲ جلدی تاریخ تمدن جهان از برجسته‌ترین آثار ایشان است که بار‌ها تجدید چاپ شده و همچنان در دسترس نسل‌های جدید قرار دارد

آقای میرخانی افزود: امروز با غلبه فضای مجازی و کاهش ارتباط کودکان و نوجوانان با کتاب‌های چاپی، ضروری است از ابزار‌های نوین و فناوری‌های خلاقانه برای ترویج مطالعه و آشنایی نسل جدید با نویسندگانی، چون محمود حکیمی بهره ببریم. ادبیات مکتوب همچنان ستون اصلی فرهنگ است و باید در قالب‌های جدید، جان تازه‌ای بگیرد.

مرحوم محمود حکیمی در سال ۱۳۸۲ برای نگارش ده‌ها مقاله و چاپ دو کتاب پیرامون زندگانی امام حسین (ع) و قیام عاشورا، به عنوان خادم فرهنگ عاشورا شناخته شد و لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد. او در پنجمین جشنواره شهید رجایی نیز به عنوان پیشکسوت برگزیده ملی در محور هنری و ادبی شناخته شد.