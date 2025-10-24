۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مدت ۳ سال برای اجرای طرح بهسازی، آسفالت و تعریض جاده تکاب - دندی اختصاص یافته است.

بهسازی، آسفالت و تعریض جاده تکاب - دندی

بهسازی، آسفالت و تعریض جاده تکاب - دندی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام محمد میرزائی در نشست مشترکی که با حضور شهروز برزگرمدیر کل امور مجلس وزارت راه و شهرسازی، آرامون مدیرکل راه و شهرسازی، شکری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، فرماندار و امام جمعه تکاب برگزار شد گفت: ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن برابر تبصره‌های ۵ و ۶ برای مدت ۳ سال جهت بهسازی، آسفالت و تعریض جاده تکاب دندی اختصاص یافته است.

حجت الاسلام میرزائی افزود: کلنگ احداث فاضلاب شهری تکاب نیز تا ۲ هفته آینده در این شهرستان برزمین زده می‌شود همچنین از محل زمین مسکن ملی قطعه‌ای نیز به قید قرعه به قهرمانان ملی ورزشی شهرستان اختصاص خواهد

وی گفت: بهبود راه‌های مواصلاتی در شهرستان با قوت ادامه خواهد داشت و این مهم نیازمند توجه بیشتری از سوی مسؤلان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز گفت: محور میاندوآب به شاهیندژ و تکاب در ۶ قطعه تعریف شده که ۵ قطعه آن مربود به محور میاندوآب به شاهیندژ و یک قطعه ۳۸ کیلومتری در مسیر شاهیندژ به تکاب واقع شده است.

آرامون افزود: آسفالت بهسازی و تعریض محور تکاب به دندی بطول ۵۰ کیلومتر در دست اجراست که ۱۰ کیلومتر ان آسفالت شده و ۴۰ کیلومتر آن نیز در دست اجراست

وی گفت: طرح آماده سازی سایت ۴ و نیم هکتاری مسکن ملی در این شهرستان با ۸۵ درصد پیشرفت روبروست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: ۷۹/۱ درصد راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار استان آسفالت شده‌اند. ۷۳/۱۷ درصد روستا‌های بالای ۲۰ خانوار تکاب نیز از راه آسفالته برخوردار شده‌اند که با این امر تکاب در رتبه ۱۱ استانی قرار دارد.

شکری همچنین گفت : ۶۰ کیلومتر از راه‌های روستایی طی قرارداد منعقده بین معدن آقدره و راهداری تکاب آسفالت و روکش خواهند شد.

وی گفت: ۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ۱۰ میلیارد تومان هم از محل اعتبارات ملی برای بهبود راه‌های استان در نظر گرفته شده است.



مدیر کل امور مجلس وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت: کار‌های خوبی برای بهبود راه‌ها در حال انجام است که از رسالت‌های وزارت راه و شهرسازی است و به جد پیگر تحقق آن هستیم.

شهروزبرزگر افزود: علیرغم قرار گرفتن در شرایط جنگی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کشور این وزارت خانه با قدرت کار‌ها را دنبال کرده و برای توسعه راه‌ها تلاش کرده است.

وی افزود: بهسازی و آسفالت راه شاهیندژ به تکاب پیشرفت خوبی داشته، اما با این همه در تلاشیم تا آسفالت کامل مقدار تعهد شده با مساعدت نماینده محترم مردم در مجلس و فرماندار انجام شود.

امام جمعه تکاب نیز در این نشست ضمن بر شمردن مسیر‌های دارای توجه جدی گفت: بهبود راه‌های روستایی خواسته دیرینه مردم منطقه است و انتظار می‌رود برای آسفالت و بهسازی آنها اقدام شایسته و بموقعی صورت گیرد.

حجت الاسلام مصطفی کوهی افزود: توسعه راه‌های مواصلاتی تکاب به شاهیندژ، تکاب به تخت سلیمان و ندی و تکاب به بیجار مطالبه مردم شهرستان است لذا خواهان اهتمام جدی برای تحقق این خواسته مردمی هستیم.

وی گفت: رفع موانع ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی و تخصیص زمین ملی به قهرمانان ملی رشته‌های ورزشی از دیگر خواسته‌های مردم این شهرستان است که انتظار می‌رود مسؤلان با همدلی برای تحقق آن گام بردارند.