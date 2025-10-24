به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه دقایق ابتدایی بامداد جمعه (دوم آبانماه) طی تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی کرمانشاه تصادف منجر به حریق یکدستگاه خودرو سواری دوو سیلو، واقع بزرگراه امام خمینی (ره) گزارش گردید.

بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۳ با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو سواری دوو سیلو به علتی نامعلوم از مسیر منحرف و پس از برخورد با جداول و درختان حاشیه جاده دچار آتش سوزی شده که امدادگران سازمان آتش نشانی ضمن ایمن سازی محیط، حریق خودرو را مهار نمودند دو نفر در این حادثه به دلیل برخورد خودرو با جداول و درختان حاشیه جاده دچار مصدومیت شدند که توسط پرسنل اورژانس به مراکز درمانی اعزام گردیدند. علت این تصادف توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی تحت بررسی می باشد .