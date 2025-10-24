به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های روز نخست تکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در ووشی چین، آرین سلیمی دارنده مدال‌های طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس و برنز جهان ۲۰۲۳، پس از استراحت در دور نخست، مقابل دنیل گویکوچه آ از کوبا به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

سلیمی در راند نخست این مبارزه با نتیجه قاطع ۹ بر صفر به برتری رسید. وی در راند دوم نیز مقابل حریف کوبایی به برتری ۷ بر ۲ دست یافت و راهی دور بعد شد.

پیش از این ناهید کیانی دیگر نماینده ایران در روز نخست این رقابت‌ها و دارنده مدال‌های طلای جهان و نقره المپیک، پس از استراحت در دور نخست، برابر حریف خود از اوکراین ۲ بر یک به برتری رسید.