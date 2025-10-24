اعزام هفت کاروان عمرهگزار لرستانی به سرزمین وحی
مدیرکل حج و زیارت لرستان با اشاره به روند اعزام حجاج عمره گزار اظهار داشت: تاکنون ۲ کاروان در شهریور و پنج کاروان در مهر از استان به سرزمین وحی اعزام شدهاند و برای آبان نیز ۲ کاروان دیگر در حال تکمیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل حج و زیارت لرستان با بیان اینکه تا پایان آبان ۷۴۴ زائر لرستانی در قالب ۹ کاروان عمره اعزام میشوند افزود: شهریور ۲ کاروان ۹۰ نفره و مهر پنج کاروان شامل ۲ کاروان ۸۵ و سه کاروان ۹۰ نفره اعزام شدند.
به گفته حمید مصطفایی ظرفیت کاروانهای اعزامی در این ماهها بین ۸۵ تا ۱۲۴ نفر متغیر بوده است، اما استقبال زائران از عمره پس از چند سال وقفه، رو به افزایش است که تقاضا میشود متقاضیان با هر اولویتی که دارند، برای ثبتنام به کارگزاریهای زیارتی استان مراجعه و مراحل نامنویسی خود را تکمیل کنند تا در نوبت اعزام قرار گیرند.
وی درباره عدم برقراری پروازهای عمره از فرودگاه خرمآباد گفت: با توجه به کاهش تقاضا در برخی استانها و محدودیت ناوگان هوایی، تعدادی از ایستگاههای پروازی کشور نظیر لرستان، اصفهان، آذربایجان غربی، زنجان و کرمان از فهرست پروازهای عمره حذف شدهاند، اما طبق برنامهریزیهای انجامشده، پرواز مستقیم از فرودگاه خرم آباد برای حج تمتع ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
مصطفایی اضافه کرد: دورههای آموزشی زائران نیز پیش از اعزام در شهرستانها برگزار میشود تا با مناسک و نکات لازم سفر آشنا شوند همچنین کارگزاریها موظف هستند ضمن راهنمایی زائران، خدمات لازم را از مرحله ثبتنام تا اعزام ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه همه مراحل اعزام تحت نظارت مستقیم ادارهکل حج و زیارت استان انجام میشود افزود: با توجه به اهمیت سفرهای زیارتی، آموزش، سلامت و امنیت زائران از اولویتهای اصلی سازمان حج و زیارت است و همه کاروانها موظف به رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و آموزشی هستند.