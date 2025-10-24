قلعه ضحاک هشترود به صفحه های خورشیدی مجهز و نورپردازی کامل بنا و محوطه با انرژی پاک اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرح با ۳۴ پنل خورشیدی ۶۰۰ وات و توان تولید ۲۰ کیلووات برق پاسخگوی نیاز کامل روشنایی قلعه، محوطه باستانی و سایت باستانی در طول شب خواهد بود که با هزینه‌ای افزون بر ۱.۵ میلیارد تومان اجرا شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه بهره‌گیری از انرژی خورشیدی قلعه ضحاک را به نماد گردشگری سبز استان تبدیل می‌کند افزود: استفاده از انرژی خورشیدی در محوطه‌های سخت گذر، ضمن کاهش هزینه‌های انتقال برق، زمینه بهره‌وری پایدار و حفاظت هوشمند از میراث تاریخی را فراهم می‌کند.

حمزه زاده افزود: با اجرای کامل این طرح، قلعه ضحاک روشنایی خود را از خورشید روزانه‌اش وام می‌گیرد و به الگویی روشن از آینده‌ای تبدیل می‌شود که در آن انرژی پاک، فرهنگ و فناوری در کنار هم میراث گذشته را برای فردا نگاه می‌دارند.

وی افزود: این سامانه شامل مجموعه‌ای از صفحه های فتوولتائیک است که نور خورشید را به جریان برق تبدیل می‌کند و برق تولیدی در باتری‌های مخصوص ذخیره شده و در زمان غروب و شب برای تأمین نور سیستم‌های حفاظتی و تزئینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان گفت: قلعه تاریخی و بی‌مانند ضحاک، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آذربایجان‌شرقی است.

وی نبود دکل و آنتن دهی سکو‌های مربوط به همراه اول و ایرانسل را در قلعه ضحاک از مشکلات مهم حوزه گردشگری در این منطقه دانست و یادآور شد: این موضوع باعث شده است گردشگران با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو شوند و حتی در مواقع بروز حادثه نتوانند به نیرو‌های امدادی اطلاع رسانی کنند.