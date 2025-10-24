پخش زنده
جانشین فرمانده کل انتظامی در بازدید از نوار مرزی خراسان شمالی گفت: این منطقه مرزی، نماد وحدت، همدلی و امنیت ملی است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار رضایی دیروز در بازدید از پاسگاه صفر مرزی خشتلی شهرستان راز و جرگلان از تلاشهای بیوقفه مرزبانان در حفظ امنیت، آرامش و اقتدار مرزهای جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت: مرزنشینان در کنار مرزبانان عزیز، دوشادوش هم از کیان ایران اسلامی حراست میکنند و خوشبختانه امروز شاهد امنیت و آرامشی مثالزدنی در مرز مشترک با کشور دوست و همسایه ترکمنستان هستیم.
در ادامه این سفر، سردار رضایی در نشستی صمیمی با مردم و معتمدان روستای خشتلی، ضمن شنیدن دیدگاهها و مشکلات آنان، از تعامل، همکاری و پشتیبانی مرزنشینان با نیروهای مرزبانی قدردانی کرد.
حاضران نیز با بیان برخی از دغدغهها و نیازهای منطقه، از حضور مسئولان ارشد انتظامی کشور در مناطق مرزی و توجه به معیشت و امنیت مردم قدردانی کردند.