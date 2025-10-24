

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهید رادمرد شهرستان فردوس گفت: در بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت که به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد، محمد علیمرادی در رشته صافکاری خودرو و ستایش ثابتی در رشته نانوایی نان‌های حجیم و نیمه حجیم به عنوان نمایندگان استانی موفق به کسب مدالیون برتری شدند

حسن یعقوبی افزود: مسابقات ملّی مهارت، رویدادی است رقابتی، طرح محور، سالانه و سه مرحله‌ای (شهرستانی-استانی-کشوری) که برای گروه هدف جوانان زیر ۲۲ سال کشور برگزار شده و این مسابقات به‌عنوان گام اول فرآیند انتخاب تیم ملّی مهارت جمهوری اسلامی تعریف می شود.