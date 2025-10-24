پیروزی دختر ایرانی مقابل نماینده اوکراین در تکواندوی قهرمانی جهان
تکواندوکار المپیکی ایران در نخستین مبارزه خود در رقابت های قهرمانی جهان مقابل رقیب اوکراینی صاحب برتری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ در نخستین روز از رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در چین، ناهید کیانی نماینده وزن ۵۷- کیلوگرم زنان ایران و دارنده مدال های طلای جهان و نقره المپیک، پس از استراحت در دور نخست، مقابل داریا کاستنوویچ از اوکراین با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید.
کیانی در این مبارزه در راند نخست با نتیجه ۵ بر ۴ شکست خورد اما در ۲ راند بعدی به ترتیب با نتایج ۷ بر ۴ و ۱۲ بر ۲ به برتری رسید و راهی یک هشتم نهایی شد.