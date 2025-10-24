به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ؛ در نخستین روز از رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در چین، ناهید کیانی نماینده وزن ۵۷- کیلوگرم زنان ایران و دارنده مدال های طلای جهان و نقره المپیک، پس از استراحت در دور نخست، مقابل داریا کاستنوویچ از اوکراین با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید.

کیانی در این مبارزه در راند نخست با نتیجه ۵ بر ۴ شکست خورد اما در ۲ راند بعدی به ترتیب با نتایج ۷ بر ۴ و ۱۲ بر ۲ به برتری رسید و راهی یک هشتم نهایی شد.