بیش از ۱۶۰۰ تن نهادههای دامی یارانهای امسال به دامداران سوادکوه شمالی تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی، بیش از ۱۶۰۰ تن نهاده دامی یارانهای در هفت سال جاری بین دامداران این شهرستان توزیع شد.
علی نورینژاد افزود: ۱۶۱۲ تن نهاده دامی، شامل ۸۹۶ تن سبوس گندم، ۲۳۸ تن کنسانتره دامی و ۴۷۸ تن جو، از دو شرکت تعاونی فعال و با نظارت کارشناسان این مدیریت، میان دامداران شهرستان سوادکوه شمالی توزیع شده است.
او افزود: این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و تأمین نیاز دامداران منطقه صورت گرفته است. نظارت مستمر بر فرآیند توزیع نهادهها، از جمله برنامههای این مدیریت برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و اطمینان از رسیدن نهادهها به دست مصرفکنندگان واقعی است