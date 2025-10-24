تشییع پیکر جانباز ۷۰ درصددوران دفاع مقدس در مشهد
مراسم تشییع جانباز ۷۰ درصددوران دفاع مقدس، حسن بهرامفر، امروز در مشهد برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر پاک این جانباز شهید، صبح امروز جمعه دوم آبان ماه از مقابل مهدیه مشهد مقدس واقع در خیابان امام رضا (ع) با حضور پرشور مردم مؤمن و خانوادههای شهدا و ایثارگران تا حرم مطهر رضوی برگزار شد.
جانباز شهید «حسن بهرامفر» در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۴۹ به دنیا آمد و در ۱۳ آبان ۱۳۶۱ در جریان عملیات کربلای ۵ در هفتم بهمن ماه ۱۳۶۵ از ناحیه کمر به مقام والای جانبازی نائل آمد و پس از سالها مجاهدت در مسیر خدمت و صبر، در صبح روز پنجشنبه یکم آبان ماه ۱۴۰۴ به یاران شهیدش پیوست.