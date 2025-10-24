مراسم تشییع جانباز ۷۰ درصددوران دفاع مقدس، حسن بهرام‌فر، امروز در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس، پنجشنبه اول آبان پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت‌های دوران جبهه به یاران شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر پاک این جانباز شهید، صبح امروز جمعه دوم آبان ماه از مقابل مهدیه مشهد مقدس واقع در خیابان امام رضا (ع) با حضور پرشور مردم مؤمن و خانواده‌های شهدا و ایثارگران تا حرم مطهر رضوی برگزار شد.

جانباز شهید «حسن بهرام‌فر» در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۴۹ به دنیا آمد و در ۱۳ آبان ۱۳۶۱ در جریان عملیات کربلای ۵ در هفتم بهمن ماه ۱۳۶۵ از ناحیه کمر به مقام والای جانبازی نائل آمد و پس از سال‌ها مجاهدت در مسیر خدمت و صبر، در صبح روز پنجشنبه یکم آبان ماه ۱۴۰۴ به یاران شهیدش پیوست.