برداشت بی رویه کشورهای همسایه از میادین نفتی و گازی مشترک
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قطر با سرمایهگذاری در میدان پارس جنوبی، بزرگترین کارخانه LNG گاز مایع جهان را به بهرهبرداری میرساند و کشور ما با وجود سرمایهگذاری در پارس جنوبی هنوز فاصله زیادی تا میزان برداشت قطریها دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، منصور شکرالهی با اشاره به موضوع توسعه میادین گاز و نفت مشترک با کشورهای همسایه، گفت: میادین مشترک و میادین اختصاصی نفت و گاز بسیار با اهمیت هستند و تلاش برای استفاده از ظرفیت میدانهای مشترک نفت و گاز از نکاتی است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است. نگرانیها برای برداشت بیشتر از میادین مشترک از سوی کشور همسایه همیشه وجود دارد. در حال حاضر به دلیل امکانات و تکنولوژی بیشتر کشورهای همسایه و همکاری آنها با شرکتهای نفتی بزرگ دنیا، برداشت زیادی از میادین از طرف آنها انجام میشود؛ در کمیسیون انرژی تاکید شد که به میادین اختصاصی میتوانیم دست نزنیم؛ چراکه میادین سرزمینی در اختیار ما میمانند، اما در میادین مشترک، به دلیل سیال بودن، مهاجرت نفت و گاز اتفاق میافتد و کشور همسایه با برداشت بیشتر، موجب افت فشار و جاری شدن سیال به سمت خود میشود.
وی با اشاره به مشکلات و منازعات در برخی از میادین مشترک از جمله میدان نفتی پارس جنوبی، تاکید کرد: میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان بین ایران و قطر مشترک است؛ یکی از معضلات اساسی ما این است که برداشت بیرویه از طرف مقابل اتفاق میافتد، قطر با سرمایهگذاری در میدان عظیم پارس جنوبی، بزرگترین کارخانه LNG گاز مایع جهان را به بهرهبرداری میرساند و کشور ما با وجود سرمایهگذاری در پارس جنوبی و عسلویه هنوز فاصله زیادی تا میزان برداشت قطریها دارد. میادین مشترک میان ایران با عراق و عربستان هم بحثهای مختلفی دارند و نظر بر این است که با همراهی وزیر نفت، کارگروهی از مجلس برای پیگیری موضوعات مرتبط با میادین مشترک تشکیل شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موضوع فشارافزایی در میادین گازی، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم کشور بحث فشار افزایی است که در انجام آن کوتاهیهایی وجود دارد؛ تاکید این بود که چند شرکتی که تقریباً در قرارداد فشار افزایی پارس جنوبی هستند باید کار را شروع کنند و نباید از این موضوع غافل شویم. قرار است، کمیسیون انرژی کمیته و یا کارگروهی تشکیل دهد تا بر این کار نظارت کنند. قطعاً در بحث میادین مشترک و همینطور موضوع فشارافزایی پیگیریهای کمیسیون انرژی ادامه دارد. با توجه به کاهش و افت گاز و اینکه زمستان مشکلات قطعی گاز در برخی استانها را شاهد نباشیم، بحث فشارافزایی بسیار اهمیت دارد.