به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین در جلسه بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های کشت و فرآوری گیاهان دارویی این شهرستان با اشاره به ظرفیت بالای منطقه در تولید گیاهان دارویی گفت: توسعه گیاهان دارویی و ایجاد زنجیره تولید در این بخش می‌تواند به رونق صنایع مختلف از جمله داروسازی، صنایع غذایی و بهداشتی کمک کند.

قاسم نیک‌پسند، افزود: در حال حاضر ۵۴۰ هکتار از اراضی قابل کشت شهرستان به تولید گیاهان دارویی نظیر زیره سبز و سیاه، خاکشیر و سایر گونه‌های دارویی اختصاص یافته است.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از فرآوری و بسته‌بندی محصولات دارویی در منطقه تأکید کرد و گفت: گسترش فعالیت‌های فرآوری می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی شهرستان منجر شود.