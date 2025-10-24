پخش زنده
امروز: -
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد از تکمیل و بهرهبرداری ۶۰ طرح آموزشی تا پایان سال جاری در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کاظمی گفت: نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان همزمان با سراسر کشور آغاز شده و در قالب آن، ۱۲۹ طرح آموزشی در مناطق مختلف استان در حال اجراست.
وی افزود: تاکنون ۳۰ طرح به بهرهبرداری رسیده و پیشبینی میشود تا پایان سال، ۳۰ طرح دیگر نیز تکمیل و آماده استفاده دانشآموزان شود. به این ترتیب، ۶۰ طرح از مجموعه طرحهای در دست اجرا تا پایان امسال به اتمام میرسد و ۶۹ طرح باقیمانده نیز سال آینده افتتاح خواهد شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با اشاره به بازدید از سه طرح در حال تکمیل شامل مدارس حضرت خدیجه، شهید منگلی و خیّری نابینایان امام رضا گفت: این سه طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و تا ۲۰ روز آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی افزود: مدرسه حضرت خدیجه با ۱۲ کلاس و ظرفیت ۳۶۰ دانشآموز در منطقه کسنویه یزد با اعتبارات تمام دولتی احداث شده است.
کاظمی بیان کرد: همچنین مدرسه شهید منگلی با زیربنای چهار هزار متر مربع و ۱۸ کلاس در خیابان مهدی یزد، ظرفیت پذیرش ۵۴۰ دانشآموز را دارد و با بودجه دولتی به اتمام رسیده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد با اشاره به احداث مدرسه نابینایان امام رضا اظهار داشت: این طرح با همت یکی از خیران نیکاندیش آغاز شد و بخش تکمیلی آن با حمایت دولت به پایان رسید. زیربنای این مدرسه بیش از ٢ هزار متر مربع است و برای حدود ۵۰ دانشآموز نابینا فضای آموزشی ویژهای فراهم میکند.
وی ادامه داد: در مجموع بیش از هزار دانشآموز از این سه طرح بهرهمند میشوند و برای اجرای آنها بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی هزینه شده است.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد نیز گفت: تجهیزات آموزشی این مدارس بهصورت کاملاً رایگان و نو تهیه و در اختیار مدارس قرار گرفته است تا دانشآموزان در محیطی استاندارد و مجهز تحصیل کنند.
قویدل افزود: با اجرای این طرح ها، طرحهای نیمهتمام خیّری استان نیز تعیینتکلیف میشود و با همکاری دولت و خیران به سرانجام میرسد تا هیچ پروژهای ناتمام باقی نماند.