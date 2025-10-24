سردار بابااحمدی گفت: مسجد فاطمه زهرا (س) گچساران، به‌عنوان یکی از مساجد الگو و برتر کشور مورد تقدیر قرارگرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور سردار حیدر بابااحمدی، مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات کشور، جمعی از ائمه جماعات، اعضای هیئت‌امنای مساجد، فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج و مسئولان کانون‌های فرهنگی مساجد همایش ارکان مساجد قرارگاه شورای تحول محلات مردم‌سالار اسلامی در مسجد فاطمه زهرا (س) دوگنبدان برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات کشور در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از تلاش فعالان مسجدی گچساران تقدیر کرد و گفت: مسجد فاطمه زهرا (س) گچساران در سه دوره تکریم فعالان مسجد کشور، به‌عنوان یکی از مساجد الگو و برتر معرفی و مورد تقدیر قرارگرفته است و این موفقیت نتیجه همدلی و اخلاص خادمان مسجد است.

سرتیپ حیدر بابااحمدی با بیان اینکه مسجد محل حضور فرشتگان الهی است و خداوند خیر و برکت را در مسجد قرار داده و این مکان مقدس باید محور حیات مؤمنانه باشد. افزود: وظیفه همه ما احیای مساجد است، مساجدی که باید پیشران حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه باشند.

سردار بابااحمدی با تأکید بر نقش جوانان و نخبگان در پویایی مساجد اضافه کرد: برای جذب نسل جوان باید برنامه‌های متنوع، جذاب و اثرگذار در مساجد طراحی شود.

وی با اشاره به اینکه مساجد باید پایگاه اجتماعی، فرهنگی و دینی مردم باشد و در رفع مشکلات محلات نقشی فعال ایفا کند، ادامه داد: قرارگاه تحول محلات اسلامی با محوریت خدمت‌رسانی به مردم شکل‌گرفته است و در این قرارگاه، همدلی، مشارکت و هم‌افزایی نیرو‌های مردمی مبنای کار قرار دارد.

مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات کشور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلابدر باره اهمیت مساجد افزود: پایگاه‌های بسیج در مساجد باید با همکاری ائمه جماعات، نخبگان، معتمدان و دستگاه‌های اجرایی به واحد‌هایی کارآمد تبدیل شوند که بتوانند در همه ابعاد به مردم خدمت کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران هم در این همایش، گفت: قرارگاه تحول محلات مردم‌سالار اسلامی باهدف تحقق آرمان‌های انقلاب و خدمت خالصانه به مردم تشکیل‌شده است.

سرهنگ ناصر صالحی با بیان اینکه در شهرستان گچساران ۸۷ مسجد، ۳۱ حسینیه و ۳۸ بقعه متبرکه فعال وجود دارد افزود: فعالیت‌های قرارگاه تحول محلات در این مناطق موجب ایجاد حرکت‌های مثبت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شده است.

امام‌جمعه دوگنبدان هم در این همایش با اشاره به نقش تاریخی این شهرستان در انقلاب اسلامی گفت: شهرستان گچساران با قیام تاریخی ۱۹ آبان ۱۳۵۷ که در جنوب کشور بی‌نظیر بود و با تقدیم هفت شهید انقلاب، از مسجد شهیدان آغاز شد.

حجت‌الاسلام هاشمی‌منش، با بیان اینکه نقطه آغاز همه حرکت‌های الهی مسجد است افزود: مسجد، محور رشد و تعالی جامعه است و باید نسبت به احیای جایگاه مساجد همت کنیم و مساجد را فعال و پویا نگاه‌داریم.