هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال ایران
استقلال، مهگل، شهرداری گرگان، کاله و پترونوبن دیدارهای خود در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال را با برد تمام کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور پنج شنبه یکم آبان با برگزاری دیدارهای هفته پنجم پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد.
* مهگل البرز ٨٢ - گلنور اصفهان ٧٦
* رعد پدافند هوایی اصفهان ٥٨ - استقلال تهران ٧٩
* طبیعت اسلامشهر ۶۶- شهرداری گرگان ۷۵
* پالایش نفت آبادان ۶۸ - کاله مازندران ۶۹
* پترونوین ماهشهر ۸۲ - نفت زاگرس جنوبی ۷۴