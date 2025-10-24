پخش زنده
کلنگ ساخت نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی با سرمایهگذاری ۴۰ هزار میلیارد ریال با حضور استاندار همدان و جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،به گفته سرمایه گذار طرح نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی ملایر زیربنای این نیروگاه ۱۵۰ هکتار است و با سرمایهگذاری ۴۰ هزار میلیارد ریال اجرا میشود.
اکبر ساریخانی با اجرای این طرح در زمان احداث برای ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر و در زمان بهرهبرداری برای ۲۰ تا ۳۰ نفر اشتغالزایی خواهد داشت، افزود: پست ۶۳ کیلوولت این طرح در حال طراحی است و پس از آمادهسازی، زیرساخت انتقال برق فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد: نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی سالانه ۱۸۰ تا ۲۰۰ گیگاواتساعت برق تولیدکه این میزان انرژی، برق مصرفی حدود ۴۵ هزار خانوار را تأمین خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان هم گفت: مجوز احداث ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان صادر شده است.
سیدمجتبی حسینی تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجام شده، تا پایان امسال ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی خاطر نشان کرد نیروگاههای خورشیدی از پروژههای پیشران اقتصادی استان محسوب میشوند،و امید است سایر بخشهای خصوصی نیز به این مسیر وارد شوند تا در آینده شاهد ناترازی تولید و مصرف برق در استان نباشیم.