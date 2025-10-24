به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با میانگین ۱۲۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۳۱، دانشگاه صنعتی ۱۱۳، خیابان رهنان ۱۳۷، خیابان فرشادی ۱۲۳، خیابان فیض ۱۲۸ و ولدان ۱۰۸ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۵۴، کردآباد ۱۸۱ و خیابان میرزا طاهر ۱۵۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۵، سپاهان‌شهر ۸۳، بولوار کاوه ۷۹ و هزار جریب ۷۷ AQI قابل قبول است.

همچنین بر اساس داده‌های ایستگاه پایش هوای خمینی شهر این شهر نیز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هوا در قهجاورستان در شرق اصفهان هم در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

هواشناسی اصفهان نیزاعلام کرد: شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.