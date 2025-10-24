گلایه از عملکرد قطار سرخس-مشهد
جمعی از مسافران و شهروندان خراسان رضوی با ارسال پیامی از کنسلیهای پیدرپی قطار سرخس به مشهد گلایه کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع و رفع آن شدند.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکتی است که با ایجاد توسعه حمل و نقل یکپارچه و با استفاده از ظرفیتهای فناورانه، بدنبال کسب جایگاه واقعی حمل و نقل ریلی است که نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و همچنین کاهش ترافیک و آلودگی محیطی دارد. مرکز تماس ۵۱۴۹ در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر به مسافران قطار، بعنوان پل ارتباطی راه آهن و مسافران طراحی و پیاده سازی شده تا مسافران شکایت و انتقادها و پیشنهادهای خود را برای خدمات رسانی هرچه بهتر و رفع مشکلات به این مرکز اعلام کنند، موضوعی که شهروند خبرنگاران ما هم به آن پرداخته اند.
متن پیام شهروند خبرنگاران ما:
به نام خدا
با سلام و احترام،
ما جمعی از مسافران و شهروندان خراسان رضوی، به دلیل مشکلات مکرر و ناامنیهای ناشی از کنسلیهای پیدرپی قطار سرخس به مشهد، به این وسیله نامهای را به خبرگزاریها ارسال میکنیم تا صدای خود را به گوش مسئولین برسانیم.
با توجه به موقعیت جغرافیایی سرخس به عنوان یک نقطه مرزی کشور، مسائل بوجود آمده ناشی از کنسلیهای مکرر و نبود نظارت بر وضع مسافران، بر رفاه و آسایش مسافران تاثیر میگذارد.
۱.چندین بار شکایت خود را در خصوص کنسلیهای مکرر قطار سرخس-مشهد اعلام کردهایم. مسئولین همواره به مشکل فنی اشاره کردهاند، اما هیچ توضیح دقیقی درباره ماهیت این مشکل ارائه نشده است.
۲. عدم توضیحات شفاف: با وجود اعلام مشکل فنی، مشاهده میشود که این کنسلیها تقریباً هر ماه در روزهای مشخصی تکرار میشوند و تنها با گلایه های مردمی بهبود مییابند. این سوال پیش میآید که چه نوع مشکلی است که تنها با اعتراضات حل میشود؟
۳. عدم رسیدگی به شکایات: ما شکایت خود را به اتاق مدیریت راهآهن و همچنین صدای راهآهن ارسال کردهایم، اما متأسفانه در اتاق مدیریت راهآهن برخوردهای زنندهای با مردم صورت گرفته است. به گونهای که افرادی که به دنبال ثبت شکایت هستند، با پاسخهایی مواجه میشوند که نشان میدهد هیچکس نمیتواند از راهآهن خراسان رضوی شکایت کند.
۴. وضعیت نامناسب مسافران: پس از کنسلیها، شاهد شلوغی بیش از حد قطارها هستیم و مسافرانی که بدون بلیط سوار میشوند، مجبورند ساعتها روی زمین بنشینند. این وضعیت نه تنها نگرانکننده است، بلکه از نظر بهداشت نیز بسیار نامناسب است.
۵. مسائل امنیتی: همچنین، افرادی که بدون بلیط سوار میشوند، هیچگونه اطلاعات شناسایی مانند کد ملی ثبت نمیشوند. این موضوع در شرایطی که سرخس یک نقطه مرزی و امنیتی کشور است، بسیار نگرانکننده است و میتواند منافع امنیتی کشور را به خطر بیندازد.
۶. خطرناک بودن جاده سرخس: جاده سرخس یکی از خطرناکترین جادهها در کشور محسوب میشود. وضعیت نامناسب این جاده و نبود امکانات ایمنی کافی، باعث بروز حوادث ناگوار و تصادفات مرگبار شده است. این موضوع نه تنها جان مسافران را تهدید میکند، بلکه موجب نگرانیهای جدی برای خانوادهها و جامعه میشود.
۷. کمبود کادر درمان: با توجه به وضعیت نامناسب جاده و خطرات آن، تعداد زیادی از بیماران در مناطق مختلف سرخس وجود دارند که متاسفانه قادر به دریافت خدمات درمانی مناسب نیستند. کادر درمان بیمارستان سرخس به دلیل کنسلیهای مکرر قطار و شرایط بد جادهای تمایلی به آمدن به سرخس ندارند. این امر موجب کمبود شدید کادر درمان در بیمارستان شده و باعث نگرانیهای جدی در ارائه خدمات پزشکی به بیماران شده است. هر هفته ما شاهد از دست دادن جوانان عزیزمان به دلیل دسترسی نداشتن سریع به خدمات درمانی هستیم.
ما مردم سرخس هر ماه از طریق فرمانداری و دیگر مراجع رسمی اقدام به شکایت و درخواست راهاندازی دوباره قطار میکنیم؛ لذا خواهشمندیم که این مسئله بهگونهای پیگیری شود که ریشه کن گردد و دیگر نیازی به تکرار این مشکلات نباشد.
امیدواریم با کمک شما، مشکلات موجود حل شود و شرایط سفر برای همه مسافران ایمنتر و مناسبتر گردد.