به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دانش‌آموزان مدارس شهرستان مارگون با برگزاری بازی‌های بومی محلی استان تجربه‌ای متفاوت از آموزش، نشاط و همدلی را در قالب بازی‌های بومی محلی رقم زدند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مارگون گفت: ایام مدارس فرصت و زمان مناسبی برای برگزاری ورزش و بازی‌های بومی محلی است، که هم برای تقویت روحیه و نشاط بین دانش‌آموزان و هم برای ترویج و یادآوری رسوم و میراث فرهنگی گذشتگان ما مؤثر است.

داریوش رستخیز افزود: بازی‌های بومی و محلی نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی، اجتماعی و رشد مهارت‌های فردی دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان مارگون هم گفت: این مسابقات در قالب رزمایش گروه‌های جهادی بسیج ورزشکاران به مناسبت هفته تربیت بدنی با همکاری هیئت ورزش روستایی در مدارس شهرستان مارگون در حال برگزاری است.

شکرالله دانشی نسب رشته های ورزشی بومی در حال برگزاری مختص استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: این بازی‌ها در رشته‌های گرنا، الختور، هفت سنگ مهارتی و چوکلی در حال برگزاتی است.

دانشی نسب اضافه کرد: این ورزش‌های مفرح و نشاط‌آور می‌تواند تأمین‌کننده سلامت جسمانی و روانی جوانان ما و پشتوانه‌ای برای حفظ فرهنگ و ارزش‌های اصیل گذشتگان و یادآوری سلحشوری آنها در همه میدان‌ها باشد.

در استان کهگیلویه و بویراحمد بیش‌از ۶۰ بازی بومی و محلی وجود دارد که با احیا و ترویج این بازیها در مدارس می‌توان از این ظرفیت عظیم فرهنگی برای ایجاد نشاط بین نسل جوان استفاده کرد.