عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از برگزاری اجلاس وزرای آب کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خبر داد و گفت: در این اجلاس بر مدیریت منابع آب مشترک با تمرکز بر آبهای فرامرزی تاکید و به مسائلی مانند کمآبی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، سیلاب و آلودگی منابع آب پرداخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت؛ سید محمد سادات ابراهیمی اجلاس وزرای آب کشورهای اسلامی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: این اجلاس با هدف همکاری و هماهنگی بین کشورهای عضو در زمینه مدیریت منابع آب، مقابله با چالشهای آبی و تبادل تجربیات و فناوریها برگزار شد.
وی در تشریح دستاوردهای این اجلاس افزود: این نشست با حضور علی آبادی وزیر نیرو بستری برای گفتوگو و ارتباطات بین کشورهای اسلامی در زمینه مسائل مرتبط با آب فراهم کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در این اجلاس مدیریت منابع آب مشترک با تمرکز بر آبهای فرامرزی مورد تأکید قرار گرفت و به مسائلی مانند کمآبی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، سیلاب و آلودگی منابع آب پرداخته شد.
سادات ابراهیمی خاطرنشان کرد: تبادل نظر و اطلاعات در خصوص تجربیات، راهکارها و فناوریهای نوین در مدیریت آب، شیرینسازی و بازیافت آب از دیگر موارد مورد بحث در این اجلاس بود.
وی در پایان به مصوبات این اجلاس اشاره کرد و گفت: کشورهای عضو توافق کردند برای حل چالشهای آبی، مذاکرات صلحجویانه داشته باشند و با استفاده از فناوریهای جدید، بهرهوری آب را افزایش دهند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: همچنین کشورهای عضو متعهد شدند تجربیات خود در زمینه آب و فناوری را در اختیار سایر اعضا قرار دهند و کشورهای دارای تجارب موفق، کمکهای مالی و فنی برای توسعه شبکههای انتقال آب ارائه دهند.
سادات ابراهیمی در پایان تأکید کرد: فعالسازی بخش خصوصی برای مشارکت در سدسازی و شبکه انتقال از دیگر تصمیمات مهم این اجلاس بود.
لازم به ذکر است معاون وزیر نیرو و معاون وی، جوانبخت و مدیرکل امورمجلس این وزارت خانه و سفیر ایران در سازمان کنفرانس اسلامی نیز هیئت ایرانی را همراهی کردند.