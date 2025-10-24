به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، پنج روز آینده شاهد جوی پایدار خواهیم بود.

حجت الله علی‌عسگریان افزود: در روز‌های ابتدایی هفته با عبور موج جوی ضعیف از استان گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه طی این مدت نوسانات دمایی ناچیز خواهد بود، گفت: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان امروز بین ۲۹ و ۱۴ درجه سانتیگراد نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان پیش بینی می‌شوند.