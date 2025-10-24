با عبور موج ضعیف تراز میانی جوی، افزایش ابر در ساعات بعدازظهر و شب پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی وضعیت هوا گفت: بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی حاکی از عبور موج ضعیف تراز میانی جوی در ساعاتی از امروز (جمعه) است که سبب افزایش ابر در ساعات بعدازظهر و شب خواهد شد.

به دلیل پایداری هوا و سکون نسبی جو حداقل در هفته آینده است.

وضعیت هوای استان در این مدت عمدتا صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد و در مناطق مستعد در بعضی ساعات غبار محلی پیش بینی می‌شود.

تا حداقل پایان هفته آینده سامانه بارشی موثری بر روی استان نخواهیم داشت.