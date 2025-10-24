پخش زنده
آذربایجان غربی رتبه نخست اشتغال و پایینترین نرخ بیکاری را کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه این استان در بسیاری از شاخصها با محرومیتهای گسترده مواجه است، گفت: آذربایجانغربی که تا پیش از این در میان پنج استان انتهایی کشور قرار داشت، اکنون براساس آخرین آمار، موفق به کسب رتبه نخست اشتغال و پایینترین نرخ بیکاری در کشور شده است.
رضا رحمانی افزود: درآمد سرانه استان تا پیش از سه ماهه دوم امسال در رده ۲۹ کشور قرار داشت که اکنون به رتبه ۲۷ ارتقا یافته است.
وی تاکید کرد: تا سال آینده هدف استان رسیدن به پنج رده برتر کشوری است و هر دستگاهی که رتبه بالای ۱۰ کسب کند، تغییر مدیریت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به ایجاد جنب و جوش دراستان، گفت: استان در مسیر توسعه قرار گرفته و سرمایهگذاری با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی در دستور کار قرار دارد.
رحمانی توانمندسازی جوانان و اجرای طرح «مدیران فردا» را یکی از مهمترین اقدامات اجتماعی استان عنوان کرد و اضافه کرد: در این طرح ۵۰۰ جوان انتخاب شدهاند تا برای تربیت به عنوان مدیران فردا آموزش ببینند.
رحمانی از تشکیل چهار ستاد کلیدی درآذربایجانغربی خبر داد و اظهارداشت: فناورری و نوآوری، توسعه و سرمایه گذاری، دریاچه ارومیه و مرز این ستادها را شامل میشود که در همه زمینهها اقدامات لازم برای بهبود وضعیت صورت گرفته است.
استاندار آذربایجانغربی یکی از مهمترین برنامههای توسعه استان را جذب سرمایهگذار برشمرد و گفت: در زمان جنگ هم اقدامات برای جذب سرمایهگذاری با قدرت ادامه داشت و اکنون دهها سرمایهگذار برای فعالیت در استان اعلام آمادگی کردهاند.
رحمانی توسعه محورهای موصلاتی را از مهمترین محورهای فعالیتهای توسعهای استان دانست و افزود: این استان تاکنون از وجود آزادراه محروم بود، اما هماکنون اجرای طرح آزادراه ارومیه – تبریز آغاز شده، بخش قابل توجهی از مسیر ایواوغلی–گیت منطقه آزاد به پایان رسیده و بهبود مسیر خوی – رازی و چند مسیر ارتباطی در جنوب استان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی از کمبود هشت هزار کلاس درس دراستان خبر داد و گفت: در اینباره سعی میکنیم در راستای منویات دولت و شخص رئیس جمهور، مقدمات رفع این کمبود را فراهم کنیم.
استاندارآذربایجان غربی گفت: در زمینه توسعه مراکز درمانی گامهای خوبی برداشته شده، با این حال بیمارستان اشنویه بهرغم آماده بودن، به دلیل کمبود نیروهای درمانی هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
رحمانی خاطرنشان کرد: بیمارستان شهید بهشتی ارومیه هم که ظرفیت آن به ۵۰۰ تخت افزایش یافته، برای تکمیل و بهرهبرداری کامل نیازمند حمایت و اهتمام جدی دولت است.
وی درباره دریاچه ارومیه هم اظهارکرد: هشت تفاهم نامه در این خصوص داشتهایم که طبق آن، قرارداد بارورسازی ابرها آماده است.
رحمانی همچنین از ورود هوش مصنوعی به تصمیمگیریها در حوزه دریاچه خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات مالی، امیدواریم اعتبارات لازم برای اجرای این طرحها اختصاص یابد.