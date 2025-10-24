به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سجاد هادیان گفت: در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و پیرو منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص ترویج فرزندآوری و حمایت از زوجین نابارور مجوز راه اندازی مرکز درمان ناباروری نهاوند اخذ شد.

او تصریح کرد: این مرکز ناباروری با هدف خدمت به زوج‌های نابارور خدماتی جامع و تخصصی را در زمینه درمان ناباروری با تعرفه دولتی ارائه خواهد داد و زوجین را در مسیر دشوار ناباروری حمایت خواهد کرد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند گفت: با راه اندازی این مرکز همه خدمات تشخیصی، درمانی و آزمایشگاهی با حضور متخصصین زنان و ارولوژی در سطح دو و با تعرفه دولتی انجام خواهد شد.