به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ با ادامه تعطیلی دولت فدرال آمریکا در چهارمین هفته، هر روز هزاران پرواز در فرودگاه های سراسر آمریکا با تاخیر انجام یا لغو می شود و همچنان به کارمندان دولت آمریکا حقوقی پرداخت نمی شود. در این شرایط دوازدهمین رای گیری درباره لایحه بودجه این کشور در مجلس سنای آمریکا هم باز بی نتیجه ماند.

تلویزیون سی ان بی سی آمریکا در این باره اعلام کرد: امروز موعد پرداخت حقوق بیش از ۲ میلیون کارمند فدرال است که به خاطر تعطیلی دولت به آنها پرداخت نخواهد شد و این یک خبر خیلی بد و دردآور برای آنهاست. در این وضعیت، پرواز‌ها و فرودگاه‌های امریکا از بخش‌هایی است که دچار مشکلات جدی شده است.