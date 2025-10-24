صدور بیش از ۱۴۰ هزار سند تکبرگ در استان فارس
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس از صدور ۱۴۰ هزار و ۵۷۶ فقره سند مالکیت تکبرگ از ابتدای سال تا پایان مهرماه خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به عملکرد ادارات تابعه ثبتی استان در سال جاری، اظهارداشت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه، ۱۴۰ هزار و ۵۷۶ فقره سند مالکیت تکبرگ صادر شده که شامل حدود ۳۶ هزار سند تبدیلشده از دفترچهای به تکبرگ، نزدیک به ۶۹ هزار سند تعویضی تکبرگ به تکبرگ و ۳۵ هزار سند مالکیت اولیه است .
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به اهمیت حدنگاری بهعنوان یکی از سیاستهای کلان نظام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار داشت: این فرآیند لازمه تثبیت مالکیتها و صیانت از حقوق مردم بر اراضی و املاک است و ما خود را متعهد به اجرای مطلوب آن میدانیم.
نخعی تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ را گامی مهم در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و خاطرنشان کرد: همکاران ادارات تابعه حتی در روزهای تعطیل و ایام غیراداری نیز برای انجام امور ثبتی متقاضیان حضور فعال دارند.