



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به عملکرد ادارات تابعه ثبتی استان در سال جاری، اظهارداشت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه، ۱۴۰ هزار و ۵۷۶ فقره سند مالکیت تک‌برگ صادر شده که شامل حدود ۳۶ هزار سند تبدیل‌شده از دفترچه‌ای به تک‌برگ، نزدیک به ۶۹ هزار سند تعویضی تک‌برگ به تک‌برگ و ۳۵ هزار سند مالکیت اولیه است .

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به اهمیت حدنگاری به‌عنوان یکی از سیاست‌های کلان نظام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار داشت: این فرآیند لازمه تثبیت مالکیت‌ها و صیانت از حقوق مردم بر اراضی و املاک است و ما خود را متعهد به اجرای مطلوب آن می‌دانیم.

نخعی تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ را گامی مهم در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و خاطرنشان کرد: همکاران ادارات تابعه حتی در روز‌های تعطیل و ایام غیراداری نیز برای انجام امور ثبتی متقاضیان حضور فعال دارند.