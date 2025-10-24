به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان غربی در مراسم آغاز کشت گندم پاییزه استان در بوکان گفت: آذربایجان غربی یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت کشاورزی دارد که سالانه ۸۴۰ هزار هکتار زیر کشت انواع محصولات قرار می‌گیرد و حدود ۴۰۰ هزار هکتار آن گندم است.

حکمت جعفری دراین مراسم بر ضرورت بهره گیری از فناوری‌های نوین، اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آب باتوجه به چالش‌های ناشی از کم آبی، تاکیدکرد.

مهدیه فلاح مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان هم دراین مراسم گفت: ارقام گندم کشت شده در گندمزار‌های آذربایجان غربی شامل ارقام پیشگام، میهن، حیدری، حیران و زرینه و ارقام دیم شامل واران، صدرا، باران، هما، هشترود و آذر است.

تکمیل زیرساخت‌های آبیاری، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و بهبود نظام بازاریابی محصولات، از اهداف برگزاری این مراسم بود. شهرستان بوکان با تولید ۲۰ درصد گندم استان مقام اول در تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.