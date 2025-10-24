پخش زنده
کشت پاییزه گندم در مزارع جنوب آذربایجان غربی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان غربی در مراسم آغاز کشت گندم پاییزه استان در بوکان گفت: آذربایجان غربی یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت کشاورزی دارد که سالانه ۸۴۰ هزار هکتار زیر کشت انواع محصولات قرار میگیرد و حدود ۴۰۰ هزار هکتار آن گندم است.
حکمت جعفری دراین مراسم بر ضرورت بهره گیری از فناوریهای نوین، اصلاح الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آب باتوجه به چالشهای ناشی از کم آبی، تاکیدکرد.
مهدیه فلاح مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان هم دراین مراسم گفت: ارقام گندم کشت شده در گندمزارهای آذربایجان غربی شامل ارقام پیشگام، میهن، حیدری، حیران و زرینه و ارقام دیم شامل واران، صدرا، باران، هما، هشترود و آذر است.
تکمیل زیرساختهای آبیاری، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و بهبود نظام بازاریابی محصولات، از اهداف برگزاری این مراسم بود. شهرستان بوکان با تولید ۲۰ درصد گندم استان مقام اول در تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.