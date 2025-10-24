مهین سماواتی، نویسنده، گفت: نسل نو و ادبیات باید در ستایش تاریخ بیهقی باشد و ادبیات کودک و نوجوان با نگاهی نو به داستان‌های قدیمی پردازش شود.

خانم سماواتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: برای نگارش رمان کودک و نوجوان شاخص های مختلفی در این خصوص باید در نظر گرفته شود، برای نمونه برای من جذابیت، حادثه و شروع داستان بسیار مهم است؛ چرا که باید سریع قلاب انداخته شود و ذهن را درگیر کند.

او ادامه داد: در رمان کودک و نوجوان باید از مقدمه‌چینی زیاد پرهیز کرد و رمان کودک و نوجوان باید نثر روان و ساده‌ای داشته باشد. هم‌چنین از پیچیدگی‌های فرم و تکنیک و روایی دوری کرد.

سماواتی هم‌چنین افزود: رمان کودک و نوجوان باید اطناب نداشته باشد و منسجم باشد؛ چرا که نسل جدید فرصتی ندارند تا داستان‌های طولانی را بخوانند.

از آثار این نویسنده می‌توان به کتاب‌هایی مانند «بدون ریش‌ و سیبیل مرد شدم»، «دانه پرماجرا» و «یک ماه خوب برای بچه‌های خوب» اشاره کرد.