پخش زنده
امروز: -
ششمین اجلاس کمیسیون مشترک وزارتی (JMC) پاکستان و قطر به مدت دو روز در اسلام آباد برگزار شد و طی آن دو کشور چندین توافقنامه همکاری در حوزههای اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری امضا کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «نوای وقت»؛ در این اجلاس «جام کمال خان» وزیر بازرگانی پاکستان و «شیخ فیصل بن ثانی آل ثانی»، وزیر تجارت و صنعت قطر ریاست هیئتهای دو کشور را بر عهده داشتند که طی آن بر تعمیق روابط دوجانبه در بخشهای سرمایه گذاری، حمل و نقل، انرژی سبز، آموزش، سلامت، فرهنگ و فناوری اطلاعات تاکید و چند توافقنامه نیز امضا شد.
یکی از محورهای کلیدی این همکاری، سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری قطر در پروژههای زیربنایی پاکستان از طریق «سازمان سرمایهگذاری قطر» یا دیگر سازوکارهای مالی اعلام شد.
در بخش حمل و نقل دو کشور بر همکاری در حوزه توسعه خطور ریلی، جادهای و ساخت مترو تاکید و توافق کرده همچنین حوزه فناوریهای سبز شامل خودروهای برقی نیز برای همکاری دوجانبه اسلام آباد- دوحه انتخاب شد.
در حوزه آموزش و سلامت توافق شد که برنامههای مشترک آموزشی و تبادل علمی اجرا شود و نیروی کار پزشکی پاکستانی در مراکز درمانی قطر به کار گرفته شوند.
همچنین همکاریهای فرهنگی و رسانهای شامل تولید مشترک فیلم، مستند و برنامههای آموزشی و ایجاد سیستم «سریع السیر» برای ویزاهای کوتاه مدت فرهنگی و آموزشی مورد تاکید قرار گرفت.
وزرای تجارت دو کشور همچنین بر ادامه مذاکرات، پیگیری اجرای توافقها و استفاده از ظرفیتهای مشترک اقتصادی و تجاری تاکید و آن را گامی مهم در جهت تعمیق روابط برادرانه میان دو کشور توصیف کردند.