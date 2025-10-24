بازگشت تیمهای کبدی دختران و پسران و تیم دوگانه ایران به میهن
تیم کبدی دختران و پسران کشورمان با کسب دو مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی و نماینده دوگانه ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین، صبح امروز جمعه ۲ آبان به کشور بازگشتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کبدی بانوان و آقایان و ورزشکار دوگانه کشورمان در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین پس از کسب دو عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره این دوره از بازیها، صبح امروز در میان استقبال مردم و مسئولین از فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشور شدند.
گفتنی است تیمهای ملی بدمینتون و ورزشهای آبی نیز صبح امروز جهت حضور در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین راهی منامه شدند.