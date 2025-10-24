بازگشت تیم‌های کبدی دختران و پسران و تیم دوگانه ایران به میهن

تیم کبدی دختران و پسران کشورمان با کسب دو مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی و نماینده دوگانه ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، صبح امروز جمعه ۲ آبان به کشور بازگشتند.