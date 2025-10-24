

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش اسلامیه در سومین مراسم تجلیل از قهرمانان، مدال آوران و مربیان ورزش اسلامیه ضمن تبریک به مدال آوران به کمبود فضای ورزشی در اسلامیه اشاره کرد وگفت: سرانه فضای ورزشی سرپوشیده اسلامیه کمتر از ۱۴ صدم متر است.



سلیم افزود: در تابستان ۱۴۰۴ ۷۳۶ نفر از کلاس‌های ورزشی اوقات فراغت اسلامیه استقبال کردند که این تعداد، افزایش ۵۰ درصدی آقایان و ۳۳ درصدی خانمها رانسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

وی گفت: حاصل تلاش ورزشکاران اسلامیه دریکسال گذشته ۵ مدال طلا، ۱ نقره و ۲ برنز کشور،۱۷ مدال طلا،۱۰نقره و ۹برنزاستانی ودرمجموع ۴۴ مدال بوده است.