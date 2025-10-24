مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: اختلال در خدمات تلفن همراه اول در برخی نقاط شهر قزوین موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است که این مشکل تا پایان امروز رفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، امینی با اشاره به گزارش‌های دریافتی در روز چهارشنبه گفت: مشترکان در هنگام استفاده از مکالمه و اینترنت با افت کیفیت مواجه بودند. بلافاصله پس از دریافت گزارش‌ها، تیم‌های فنی از همراه اول، مخابرات، اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سطح شهر مستقر شدند و بررسی‌های لازم را آغاز کردند.

امینی افزود: مناطق پونک در شمال قزوین و خیابان امیرکبیر از جمله نقاطی بودند که بیشترین تأثیر را از این اختلال داشتند. از شب گذشته تیم‌های عملیاتی به‌صورت مستمر در حال رفع مشکل هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امروز یا نهایتاً فردا این اختلال به‌طور کامل برطرف شود.

وی همچنین به مشکلات ارتباطی مزمن در برخی مناطق مانند خیابان عارف، شهرک ولایت و سرتوک اشاره کرد و گفت: در این نقاط به دلیل نوع سازه‌های ساختمانی و ضخامت دیوارها، پوشش ارتباطی کامل برقرار نمی‌شود. البته اگر چنین مشکلاتی در فضای باز نیز وجود داشته باشد، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۵ اطلاع دهند تا تیم‌های پوشش ارتباطی اعزام شوند.