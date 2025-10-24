پخش زنده
رئیس کمیته امداد امام خمینی شوشتر از اجرای پویش شناسایی نیازمندان به منظور حمایت از خانوادههای نیازمند زیر سن ۶۰ سال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد رضا خواجه نصیری گفت: نیازمندان زیر سن ۶۰ سال شهرستان شوشتر جهت ثبت نام از امروز تا چهارم آبان ماه فرصت دارند با مراجعه به کمیته امداد امام خمینی شهرستان شوشتر و با همراه داشتن مدارک شناسایی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
وی افزود: کمیته امداد امام خمینی شهرستان شوشتر آمادگی دارد تا خدمات متنوعی در حوزه معیشت خانوادههای نیازمند زیر سن ۶۰ سال از بدو ورود به تحت حمایت نظیر وام اشتغال، کمک هزینه تحصیلی، درمان و موارد دیگر ارائه نماید.
وی ادامه داد: مددجویانی که دارای شرایطی از جمله فاقد بیمه اجباری و مستمری بگیر سازمانهای دیگر نباشد و جز دهکهای یک تا سه و فاقد درامد شغلی باشند میتوانند جهت ثبت نام به دفتر مدیریت کمیته امداد امام خمینی شوشتر مراجعه نمایند.