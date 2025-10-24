پخش زنده
امروز: -
جانشین انتظامی شوش از دستگیری ۲ سارق مسلح موتور سیکلت با ۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در پی وقوع سرقت مسلحانه موتورسیکلت در این شهرستان، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی با تسلط اطلاعاتی خود و استفاده از روشهای فنی پلیسی سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی عملیات ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
وی با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات پلیس تاکنون به یک فقره سرقت مسلحانه و ۴ فقره سرقت عادی موتور سیکلت معترف شدند، ادامه داد: پلیس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.