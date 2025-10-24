پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی در دیدار با وزیر حملونقل پاکستان از تدوین دستورالعمل ویژه برای توسعه تردد زمینی در مرز ریمدان خبر داد و از پیشنهاد آمادهسازی برنامه اقدام مشترک برای تحول همکاریهای ترانزیتی میان دو کشور سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در دیدار با علیم خان، وزیر مواصلات پاکستان، بر ضرورت افزایش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف حملونقل تأکید کرد.
صادق با اشاره به برگزاری موفق کنفرانس وزرای حملونقل منطقهای، گفت: «دو طرف هدفگذاری کردهاند حجم تجارت میان ایران و پاکستان به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد و در همین راستا، ایران دستورالعمل ویژهای برای گسترش تردد زمینی بهویژه از پایانه مرزی ریمدان ارائه کرده است.»
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران و پاکستان میتوانند سال ۲۰۲۶ را بهعنوان سال تحول در همکاریهای ترانزیتی خود رقم بزنند، افزود: «پیشنهاد ما تهیه برنامه اقدام مشترک برای توسعه این همکاریها و اتصال کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CPEC) از طریق ایران به ترکیه، عراق، قفقاز و روسیه است.»
فرزانه صادق همچنین روز گذشته با عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه نیز دیدار کرد و درباره تعمیق روابط دوجانبه در حوزه حملونقل و ترانزیت منطقهای گفتگو و تبادل نظر داشت.