به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اتحاد و انسجام مردم به برکت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه است. سعید اوحدی به نمایندگی از مقام معظم رهبری با خانواده شهیدان مریم حجاری و امیرعلی خرمی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

معاون رئیس جمهور در دیدار با والدین شهید مریم حجازی (همسر شهید مینوچهر) و شهید رضا حجاری واالدین شهید امیرعلی خرمی از شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: رسالت ما این است که سیره و روش زندگی شهدا را در جامعه تبیین کنیم و افتخار ما در بنیاد خدمت به جامعه ایثارگری است.

اوحدی در دیدار با والدین شهیده مریم حجازی (همسر شهید عبدالحمید مینوچهر) و شهید رضا حجاری ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دکتر پزشکیان، رئیس جمهور جویای احوال والدین شهدا شدند و به بیان توضیحاتی درباره عملیات رمضان پرداختند که شهید رضا حجاری در این عملیات به شهادت رسیدند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس خاطرنشان‌کرد: دشمنان بعد از پیروزی در عملیات خرمشهر به دنبال ضربه‌زدن به پیروز‌های رزمندگان ما بودند برای همین کشور‌های غربی و آمریکا تجهیزات پیشرفته خود را به رژیم بعث عراق ارسال کردند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به دیدار با والدین شهیدان حجاری به معرفی شهدای این خانواده معظم پرداخت و گفت: به برکت این شهدا شاهد اتحاد و انسجام مردم هستیم و رسالت ما این است که سیره و روش زندگی شهدا را در جامعه تبیین کنیم.

معاون رئیس جمهور در دیدار والدین شهید امیرعلی خرمی از شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: عمق مطلومیت شهدای جنگ ۱۲ روزه از سال‌های دفاع مقدس بیشتر بود. خداوند در مقام شهدا می‌فرمایند که شهدا زنده هستند و در اوج آرامش عندربهم یرزقون هستند.

اوحدی ضمن ابلاغ سلام معظم معظم رهبری (مدظله‌العالی) به خانواده شهدا گفت: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند دلتنگ و نگران خانواده شهدا هستند، نسبت به آنها دغدغه دارند و برای خانواده‌های شهدا دعا می‌کنند. افتخار ما‌ام در بنیاد شهید و امور ایثارگران خدمت به جامعه ایثارگری است.

عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در این دیدار حضور داشت.